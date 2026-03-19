Infiniti Mondi a Salerno la mostra su Fabrizio De André | viaggio nella sua poetica a Palazzo Fruscione

A Salerno, presso Palazzo Fruscione, si tiene la mostra intitolata “Infiniti Mondi – Viaggio nella poetica di Fabrizio De André”, aperta dal 21 marzo al 2 giugno 2026. L’esposizione, promossa dall’Associazione culturale Tempi Moderni, presenta una selezione di materiali e immagini dedicati al cantautore italiano, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare il suo percorso artistico. La mostra è diffusa e accessibile durante tutto il periodo di apertura.

Un viaggio nella poetica di uno dei più grandi cantautori italiani. L’Associazione culturale Tempi Moderni presenta “Infiniti Mondi – Viaggio nella poetica di Fabrizio De André”, mostra diffusa ospitata a Palazzo Fruscione dal 21 marzo al 2 giugno 2026. L’iniziativa rientra nella X edizione della rassegna “Racconti del Contemporaneo”, quest’anno dedicata al tema “Navighiamo su fragili vascelli”, proponendo un percorso culturale che intreccia musica, arte e riflessione contemporanea. Conferenza stampa e preview. La presentazione ufficiale è in programma sabato 21 marzo alle ore 11.00 presso Palazzo Fruscione, con una conferenza stampa riservata ai media e una preview della mostra. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - “Infiniti Mondi”, a Salerno la mostra su Fabrizio De André: viaggio nella sua poetica a Palazzo Fruscione Articoli correlati "De Andrè", serata di letture dai testi di Fabrizio De Andrè a Palazzo MerulanaTorna a Palazzo Merulana “De Andrè”, a cura de La Setta dei Poeti Estinti, un appuntamento graditissimo agli appassionati di poesia e musica... Bergamo, la musica poetica di De Andrè per iniziare il nuovo anno«Anche quest’anno regaliamo a Bergamo un inizio in musica con la 5° edizione del “Concerto di Capodanno della Proloco Bergamo” promosso con la...