Tre comitati cittadini scrivono a Sala e Atm dopo il deragliamento | Ora fermate i Tramlink

Tre comitati cittadini hanno scritto a Sala e Atm chiedendo di fermare i tram Tramlink dopo il deragliamento avvenuto venerdì scorso. La lettera sottolinea la richiesta di sospendere temporaneamente il servizio e di valutare le condizioni delle vetture. I rappresentanti dei comitati si sono detti preoccupati per la sicurezza e hanno chiesto chiarimenti sulle cause dell’incidente.

"Stop ai Tramlink". Dopo quanto è successo venerdì scorso con il deragliamento di un tram del modello Tramlink, in cui hanno perso la vita due persone e ne sono rimaste ferite una cinquantina, alcuni comitati di cittadini chiedono che venga sospesa la circolazione di quel modello di treno urbano per le strade della città. Il tram della linea 9 che si è schiantato contro un muro in viale Vittorio Veneto a Milano L'appello "In attesa che le indagini avviate dalla magistratura chiariscano le dinamiche dell'incidente, a nome dei numerosi cittadini preoccupati - si legge in una nota di 'Comitato La 73 Non Si Tocca', 'Gruppo...