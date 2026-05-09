Sal Da Vinci è in top 10 nei pronostici per l’Eurovision 2026 con Per sempre sì ma resta lontano dal podio

Sal Da Vinci si trova tra i favoriti per rappresentare l’Italia all’Eurovision 2026, con il brano “Per sempre sì” che ha riscosso successo tra gli spettatori. Nonostante la buona posizione nei pronostici, il cantante si trova ancora distante dal podio, secondo le previsioni degli analisti del settore. La sua candidatura continua a essere monitorata dagli appassionati di musica e dagli addetti ai lavori in vista della competizione.

Sal Da Vinci resta nella top 10 dei bookmakers per l’Eurovision 2026: “Per sempre sì” convince il pubblico, ma il podio è ancora lontano.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sanremo 2026: All 30 Artists / Tutti i 30 Cantanti

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