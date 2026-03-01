Sanremo 2026 ultima conferenza stampa Sal Da Vinci | Eurovision? Per sempre sì

Si è conclusa la 76esima edizione del Festival di Sanremo con un’ultima serata ricca di emozioni, durante la quale Sal Da Vinci ha portato sul palco la canzone “Per sempre sì” e ha dichiarato che l’Eurovision rappresenta un impegno duraturo. La serata ha visto la partecipazione di numerosi artisti e un pubblico entusiasta, con il vincitore che ha ricevuto un ampio apprezzamento.

Si è chiusa anche la 76esima edizione del Festival di Sanremo con un'ultima serata scoppiettante che ha visto trionfare Sal Da Vinci con la sua Per sempre sì e un consenso praticamente unanime. Carlo Conti chiude così la sua esperienza alla kermesse sanremese che lo ha visto nuovamente conduttore affiancato in tutte e cinque le serate da Laura Pausini, oltre ai tanti co-conduttori e ospiti che si sono alternati sul palco dell'Ariston. Il pensiero ora è già rivolto all'Eurovision e una domanda sorge spontanea: Sal Da Vinci parteciperà? È proprio il cantante napoletano a rispondere durante l'ultima conferenza stampa di questo Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

