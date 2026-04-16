Circa cento studenti provenienti da quindici scuole della città e della provincia hanno partecipato a un percorso formativo dedicato alla memoria storica e alla lotta contro l’odio. Durante l’attività, hanno visitato la Risiera di San Sabba e il Narodni Dom, luoghi simbolo delle vicende del passato europeo. Questo progetto ha coinvolto ragazzi in un percorso di approfondimento sulla storia e sui valori civili, con l’obiettivo di promuovere la memoria storica tra le giovani generazioni.

Circa cento giovani provenienti da quindici istituti scolastici della Capitale e della provincia hanno concluso un percorso formativo di forte impatto civile visitando la Risiera di San Sabba e il Narodni Dom. L’iniziativa, promossa congiuntamente da Roma Capitale e dalla Città metropolitana, ha voluto trasformare l’esperienza sul campo in una lezione collettiva contro i nazionalismi e le spinte d’odio, puntando sulla consapevolezza dei valori europei di convivenza pacifica. Tra ferite storiche e memoria individuale. Il passaggio attraverso luoghi che incarnano le più oscure pagine del Novecento ha segnato il culmine del Viaggio del Ricordo 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Memoria contro l’odio: 100 studenti al centro della storia europea

Égypte : 5000 Ans d’Histoire Entre Pharaons, Coptes et Islam - Documentaire Civilisations - AMP

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