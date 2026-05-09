A Sabaudia, la cerimonia si è svolta sulla spiaggia con la sposa che è arrivata a bordo di una barca, attirando l’attenzione dei presenti. La sposa indossava un abito bianco, mentre lo sposo non è stato ancora identificato pubblicamente. Non sono stati forniti dettagli sul legame tra lo sposo e Lorella Cuccarini, né sul motivo per cui la coppia abbia scelto di arrivare via mare.

? Domande chiave Come ha fatto la sposa ad arrivare in spiaggia senza un'auto?. Chi è lo sposo e che legame ha con Lorella Cuccarini?. Perché gli invitati dovevano indossare esclusivamente il colore bianco?. Cosa nasconde il particolare simbolismo dei confetti scelti per gli ospiti?.? In Breve Data 2 maggio coincide con il compleanno di Giorgio e della sorella Chiara.. Mariasole Galanti lavora come stylist per la suocera Lorella Cuccarini.. La sposa è giunta al Santuario della Madonna della Sorresca con padre e nonno.. I confetti per gli ospiti sono stati scelti con forma di sassi unici.. Il 2 maggio scorso, il litorale di Sabaudia ha ospitato il matrimonio tra Giorgio Capitta e Mariasole Galanti, un evento celebrato tra il Santuario della Madonna della Sorresca e la spiaggia locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sabaudia, sì in spiaggia: sposa arriva in barca e tutti in bianco

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