È stato il mare di Sabaudia a fare da cornice, lo scorso 2 maggio, al matrimonio tra Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini, e Mariasole Galanti. La conduttrice e icona della tv italiana ha condiviso sui social alcuni scatti dei festeggiamenti, accompagnandoli a parole piene di amore per la nuova famiglia appena nata: “Il mio cuore è colmo di gioia e gratitudine. Vederli insieme, felici e innamorati, è uno dei doni più belli che la vita potesse farmi. Auguro loro di camminare sempre insieme, con amore, rispetto e complicità, affrontando ogni giorno mano nella mano, e di conservare sempre la luce negli occhi che vediamo in queste immagini”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il figlio di Lorella Cuccarini si è sposato: la festa in spiaggia, l’arrivo della sposa in barca e il rapporto con la suocera: “È esattamente come sembra” – Le foto del matrimonio

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