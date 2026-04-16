A Sabaudia, mercoledì 22 aprile, si terrà il primo mercato settimanale a Borgo San Donato, con l'apertura dei banchi prevista alle 9:30 in via Sangro. La presenza dei venditori interesserà la strada, portando attività e movimento nella zona. L’evento rappresenta l’inizio di questa iniziativa commerciale nel quartiere, con la vendita di prodotti di vario genere.

Il mercato settimanale di Borgo San Donato debutterà mercoledì 22 aprile, con l’apertura dei banchi prevista per le ore 9:30 in via Sangro. L’iniziativa risponde a una necessità storica della comunità locale, situata nella zona di espansione di Sabaudia, offrendo un punto di approvvigionamento diretto per i residenti del borgo. L’abbattimento delle barriere logistiche tra i quartieri. vive nel borgo, la gestione degli acquisti quotidiani ha rappresentato per lungo tempo una sfida logistica legata ai collegamenti con il centro cittadino e con Borgo Vodice. La distanza fisica, lungi dall’essere un semplice parametro geografico, si è trasformata in un ostacolo concreto per diverse fasce della popolazione, in particolare per gli anziani o non dispone di un mezzo privato per gli spostamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sabaudia: arriva il mercato a Borgo San Donato, via Sangro si anima

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