Il Ravenna non sa più vincere La beffa arriva in pieno recupero

Il Ravenna non riesce più a ottenere vittorie e nel match contro la Torres termina con un pareggio di 2-2. La partita si conclude con un gol della Torres nel recupero, lasciando il risultato invariato. La formazione del Ravenna schiera Zaccagno tra i pali e una linea difensiva composta da Baldi, Antonelli e Nunziatini. In campo anche Sala, Giorico, Mastinu, Zambataro, Di Stefano, Sorrentino e Luciani.

Torres 2 Ravenna 2 TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini; Sala, Giorico, Mastinu (37’ st Masala), Zambataro; Di Stefano; Sorrentino, Luciani (50’ st Lunghi). A disp. Marano, Petriccione, Bonin, Brentan, Diakite, Dumani, Fabriani, Idda, Liviero, Olayiwola, Zanandrea. All. Greco. RAVENNA (3-4-1-2): Poluzzi; Scaringi, Esposito, Solini; Donati M. Mandorlini, Lonardi, Bani (24’ st Rrapaj); Tenkorang (41’ st Corsinelli); Fischnaller (41’ st Italeng), Okaka (24’ st Spini). A disp. Anacoura, Morigi, Calandrini, Da Pozzo, Falbo, Motti, Zakaria. All. A. Mandorlini. Arbitro: Mastrodomenico di Matera. Reti: 34’ pt Fischnaller, 14’ st Di Stefano, 30’ st Fischnaller, 49’ st Nunziatini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Ravenna non sa più vincere. La beffa arriva in pieno recupero Articoli correlati Casalguidi, che beffa. Un rigore in pieno recupero vale il pareggio del LucoCASALGUIDI 1 LUCO 1 CASALGUIDI Carli, Ceccarelli, Diddi, Bonaiuti, Borselli, Dani (70’ Covino) Bonfanti An. La Nuova Virtus non sa più vincereLa Nuova Virtus Cesena non riesce a fare quel passo in più che sarebbe necessario per vincere. Tutto quello che riguarda Il Ravenna non sa più vincere La beffa... Temi più discussi: Calcio, l'Ascoli sa solo vincere: abbattuto il Ravenna. Ma l'Arezzo resta a +4; Calcio. Non basta una doppietta di Fischnaller al Ravenna per vincere a Sassari; Calcio C, il Ravenna ha un problema quando viaggia: segna molto meno e non riesce più a vincere; Torres, c'è la tabella salvezza: a Sassari arriva il Ravenna (senza tifosi). Arezzo - Ravenna, passa la storia: vincere e volare. Non è solo calcio. Una spinta verso il futuroC'è un errore che non deve essere commesso: pensare che Arezzo - Ravenna sia soltanto una partita di calcio. Non lo è. È molto di più. Quando una società sportiva conquista un posto nel vero calcio pr ... corrierediarezzo.it Calcio serie C girone B, il Ravenna non ha scampo ad Ascoli (2-0)Il Ravenna cade ad Ascoli e ormai vede allontanarsi le due battistrada. Infatti la capolista Arezzo vincendo a Campobasso è a +9, mentre l’Ascoli a ... corriereromagna.it Ravenna. Mausoleo di Galla Placidia. Dettaglio di un mosaico bizantino facebook Ravenna, sospesi per dieci mesi tre medici indagati per i falsi certificati: ad altri cinque è stato vietato di certificare x.com