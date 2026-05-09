LIVE Sinner-Ofner ATP Roma 2026 in DIRETTA | Sabalenka eliminata azzurro in campo alle 19.00
Alle 18.22 si è conclusa la partita tra Cirstea e Sabalenka ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Roma, con la vittoria della tennista romena per 7-5 nel terzo set, eliminando così la numero 1 al mondo. La giornata prosegue con il match tra Sinner e Ofner, in diretta, mentre l’azzurro scenderà in campo alle 19.00. La partita di Sabalenka è stata una delle sorprese di questa edizione del torneo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.22 Abbiamo l’uspet di giornata a Roma! Cirstea ha vinto anche il terzo set per 7-5 chiudendo il match ed eliminando la numero 1 al Mondo Sabalenka: risultato clamoroso per la bielorussa che saluta il Masters 1000 di Roma ai sedicesimi di finale. Sinner entrerà in campo alle 19.00. 17.20 A sorpresa, la bielorussa prima al mondo perde il secondo set dove ha anche avuto un break di vantaggio. Calo di tensione importante di Sabalenka che perde il break per due volte, concedendo il secondo parziale a Cirstea per 6-3. Si va al terzo con Sinner che aspetta tranquillo il suo ingresso in campo alle 19.00. 16.🔗 Leggi su Oasport.it
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