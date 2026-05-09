LIVE Sinner-Ofner ATP Roma 2026 in DIRETTA | Sabalenka eliminata azzurro in campo alle 19.00

Alle 18.22 si è conclusa la partita tra Cirstea e Sabalenka ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Roma, con la vittoria della tennista romena per 7-5 nel terzo set, eliminando così la numero 1 al mondo. La giornata prosegue con il match tra Sinner e Ofner, in diretta, mentre l’azzurro scenderà in campo alle 19.00. La partita di Sabalenka è stata una delle sorprese di questa edizione del torneo.

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