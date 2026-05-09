Il tennista Ruud ha commentato a Roma che Sinner e Alcaraz sembrano quasi irraggiungibili nel circuito attuale. Ha sottolineato come il nuovo calendario, con numerosi tornei 1000, renda difficile per gli altri mantenere un distacco consistente. La sfida tra i due giovani si intensifica, mentre la concorrenza fatica a tenere il passo. La situazione evidenzia le difficoltà di dominare una stagione così impegnativa.

? Punti chiave Come possono Sinner e Alcaraz mantenere un tale distacco dagli altri?. Perché il nuovo calendario rende quasi impossibile vincere tutti i 1000?. Quale limite fisico impedisce ai top player di dominare il circuito?. Come può Ruud colmare il gap tecnico con i nuovi leader?.? In Breve Ruud ha concesso solo 6 punti su 38 battute di servizio contro Svajda.. Il norvegese affronterà Jiri Lehecka nel prossimo turno agli Internazionali BNL d'Italia.. Ruud cita Zverev per confermare la supremazia di Sinner nel ranking mondiale.. La gestione del carico fisico post Wimbledon limita la conquista dei titoli 1000.. Il norvegese Ruud ha sconfitto Zachary Svajda agli Internazionali BNL d’Italia, aprendo una riflessione sul dominio di Sinner e Alcaraz nel circuito professionistico attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ruud a Roma: “Sinner e Alcaraz sono quasi irraggiungibili

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Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz: Incredible Final IN FULL! | Beijing 2024

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