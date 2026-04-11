È la statistica più folle di qualsiasi sport in questo momento? | Ruud sconvolto dal dato su Sinner e Alcaraz

In un contesto sportivo, si discute di una statistica riguardante la competizione tra due tennisti. Uno dei protagonisti si è mostrato sorpreso di fronte a un dato che riguarda le loro prestazioni e la loro rivalità. La statistica analizza le performance di Sinner e Alcaraz, evidenziando come queste si confrontino in modo particolare in questa fase della stagione. La notizia ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

C’è una statistica che più di ogni altra racconta la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. A rilanciarla, nelle ore che precedono la finale del Masters 1000 di Montecarlo, è stato Casper Ruud: “È questa la statistica più folle di qualsiasi sport in questo momento?”, ha scritto su X, invitando a trovare paragoni. Il dato è tanto semplice quanto impressionante: nei 16 precedenti tra i due, sono stati giocati 3.302 punti totali. Il bilancio? Perfettamente in equilibrio, 1.651 a testa. Nessuno avanti, nessuno indietro. Una simmetria quasi irreale, che fotografa meglio di qualsiasi numero la natura di una rivalità che da tre anni domina il tennis mondiale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “È la statistica più folle di qualsiasi sport in questo momento?”: Ruud sconvolto dal dato su Sinner e Alcaraz Leggi anche: Casper Ruud ammette: “Sinner e Alcaraz colpiscono la palla più forte dei Big Three” Alcaraz sincero su Sinner: “Mi ha sorpreso vederlo a Monte Carlo. È il momento di sporcarsi i calzini”“La terra rossa mi mancava, sono molto contento di essere tornato a giocare su questa superficie.