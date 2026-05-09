Dopo l'annuncio di una tregua di tre giorni tra Russia e Ucraina, le autorità di Mosca hanno dichiarato che non ci sono speranze di un cessate il fuoco definitivo. L'intervento di un ex presidente degli Stati Uniti avrebbe facilitato l'inizio di questa pausa temporanea nei combattimenti. La tregua, comunque, durerà solo alcuni giorni e non è prevista una soluzione a lungo termine.

Grazie all'intervento di Trump, da oggi partono tra giorni di tregua tra Russia e Ucraina, ciò in concomitanza della festa della Vittoria che si è celebrata questa mattina a Mosca È stato il presidente americanoDonald Trumpad annunciare la tregua traRussia e Ucraina,il primo vero cessate il fuoco da quando quel 24 febbraio 2022 Putin ha deciso di attaccare lo Stato presieduto da Zelensky. Il 9-10-11 maggio la guerra si fermadopo che, come sottolineato dal consigliere presidenziale russoYuri Ushakov“i rappresentanti delle amministrazioni russa e americana hanno passato due giorni a discuterne al telefono“. Trumpauspicavache il cessate il fuoco potesse essere esteso anche dopo l’11 maggio e diventare così una partenza chiudere il conflitto definitivamente, spingendo verso un accordo tra le due parti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Russia – Ucraina, Mosca: ‘Dopo i tre giorni di tregua, la speranza del cessate il fuoco definitivo è infondata’

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