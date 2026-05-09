Oggi è iniziato un temporaneo cessate il fuoco tra Russia e Ucraina, annunciato da Donald Trump. La tregua durerà tre giorni, dal 9 all’11 maggio, e riguarda i combattimenti tra le due nazioni coinvolte nel conflitto. La decisione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sul protocollo o sulle modalità di attuazione. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale, in attesa di eventuali sviluppi.

Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco di tre giorni nella guerra tra Russia e Ucraina, dal 9 all’11 maggio. Sui social media, il presidente statunitense ha dichiarato che l’accordo prevede la sospensione di tutte le “attività cinetiche” e uno scambio di mille prigionieri tra i due Paesi. Ha scritto nel suo post: “Spero che sia l’inizio della fine di una guerra molto lunga, sanguinosa e combattuta duramente”. Ha poi aggiunto che si starebbero registrando progressi costanti nei colloqui per porre fine al conflitto. Entrambe le parti in causa hanno confermato la notizia. La Russia aveva precedentemente annunciato un cessate il fuoco unilaterale di due giorni per commemorare il 9 maggio, Giorno della Vittoria nella Seconda Guerra Mondiale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Inizia oggi il cessate il fuoco di tre giorni tra Russia e Ucraina annunciato da Trump

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Syria war: inside the battle for Aleppo

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