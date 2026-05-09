Oggi sono iniziati tre giorni di tregua tra Russia e Ucraina, annunciati grazie a un intervento di un ex presidente statunitense. La decisione è arrivata in coincidenza con la celebrazione della festa della Vittoria, svolta questa mattina a Mosca. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e segue un periodo di tensioni tra le due nazioni. La tregua durerà fino a domenica, senza ulteriori dettagli sulle modalità di attuazione.

Grazie all'intervento di Trump, da oggi partono tra giorni di tregua tra Russia e Ucraina, ciò in concomitanza della festa della Vittoria che si è celebrata questa mattina a Mosca E’Trumpad annunciarela tregua tra Russia e Ucraina, il primo vero cessate il fuoco da quando quel 24 febbraio 2022 Putin ha deciso di attaccare lo Stato presieduto da Zelensky. Cosìil 9-10-11 maggio la guerra si ferma, non è detto, però, che i bombardamenti riinizieranno subito dopo, Trump auspica che questa possa essere una partenza per cessare il fuocodefinitivamente e far trovare un accordo alle due parti. Magari ciò potrebbe poi estendersi in Medio Oriente, dove la situazione continua ad essere fragile e tempestata da bombardamenti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Russia – Ucraina: da oggi tre giorni di tregua, l’annuncio di Trump

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Energy Ceasefire: Is It Real—or Just a Headline

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