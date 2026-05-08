Ucraina l’annuncio di Trump | Ci saranno tre giorni di tregua tra Kiev e Mosca dal 9 all’11 maggio
Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato su una piattaforma social che tra il 9 e l’11 maggio ci sarà una tregua di tre giorni tra le forze di Kiev e Mosca. Durante questo periodo saranno sospese tutte le operazioni militari e si procederà a uno scambio di mille prigionieri per ciascuna parte. La notizia riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina e riguarda un possibile momento di pausa nelle ostilità.
Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato su Truth Social un cessate il fuoco di tre giorni, dal 9 all’11 maggio, nella guerra tra Russia e Ucraina, con la sospensione di «tutte le attività cinetiche» e uno scambio di mille prigionieri per ciascun paese. «Sono lieto di annunciare che ci sarà un cessate il fuoco di tre giorni, il 9, 10 e 11 maggio, nella guerra tra Russia e Ucraina», ha scritto Trump. «La celebrazione in Russia è per il Giorno della Vittoria ma, allo stesso modo, in Ucraina, perché anche loro sono stati una grande parte e un fattore della Seconda guerra mondiale». Lo stop, sottolinea Trump, «includerà una sospensione di tutte le attività cinetiche, e anche uno scambio di prigionieri di mille prigionieri da ciascun paese ».🔗 Leggi su Open.online
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