Ucraina l’annuncio di Trump | Ci saranno tre giorni di tregua tra Kiev e Mosca dal 9 all’11 maggio

Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato su una piattaforma social che tra il 9 e l’11 maggio ci sarà una tregua di tre giorni tra le forze di Kiev e Mosca. Durante questo periodo saranno sospese tutte le operazioni militari e si procederà a uno scambio di mille prigionieri per ciascuna parte. La notizia riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina e riguarda un possibile momento di pausa nelle ostilità.

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Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato su Truth Social un cessate il fuoco di tre giorni, dal 9 all’11 maggio, nella guerra tra Russia e Ucraina, con la sospensione di «tutte le attività cinetiche» e uno scambio di mille prigionieri per ciascun paese. «Sono lieto di annunciare che ci sarà un cessate il fuoco di tre giorni, il 9, 10 e 11 maggio, nella guerra tra Russia e Ucraina», ha scritto Trump. «La celebrazione in Russia è per il Giorno della Vittoria ma, allo stesso modo, in Ucraina, perché anche loro sono stati una grande parte e un fattore della Seconda guerra mondiale». Lo stop, sottolinea Trump, «includerà una sospensione di tutte le attività cinetiche, e anche uno scambio di prigionieri di mille prigionieri da ciascun paese ».🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Guerra in Ucraina, Trump: "Ci saranno tre giorni di tregua, dal 9 all'11 maggio"Donald Trump ha annunciato su Truth una tregua di tre giorni nella guerra in Ucraina, dal 9 all’11 maggio, in coincidenza con le celebrazioni russe... Trump-Putin, telefonata di un’ora e mezza: ok a tregua in Ucraina il 9 maggio. Così Mosca blinda la parata dai missili di KievRoma, 29 aprile 2026 – Si aprono spiragli per una tregua in Ucraina, da capire quanto strumentale o dettata dai secondi fini della Russia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ucraina-Russia, doppio annuncio di tregua ma Kiev non si fida; Ucraina, dopo Mosca anche Kyiv annuncia una tregua; Raid ucraino su Bryansk: colpiti edifici residenziali, 13 feriti tra cui un bambino; L'Ucraina chiede aiuto all'Occidente. Guerra in Ucraina, Trump: Ci saranno tre giorni di tregua, dal 9 all'11 maggioIl cessate il fuoco coinciderà con le celebrazioni russe del 9 maggio. Per il presidente Usa può essere l’inizio della fine della guerra. ilgiornale.it Ucraina, annuncio a sorpresa di Trump: Ci saranno tre giorni di tregua: dal 9 all’11 maggioIn Russia si celebra il Giorno della Vittoria, ma anche in Ucraina, poichè entrambi i Paesi hanno avuto un ruolo importante nella Seconda Guerra Mondiale ... affaritaliani.it Dal Mas (Ince), rafforzare l'operatività del Fondo presso la Bers. Focus su Ucraina e infrastrutture "Il Fondo Ince presso la Bers è uno strumento fondamentale per trasformare le priorità politiche in risultati concreti. In questa fase, rafforzarne l'operatività significa - facebook.com facebook Ucraina, la doppia tregua è un miraggio. Mosca minaccia un super attacco a Kiev x.com