Putin alla parata del 9 maggio | In Ucraina affrontiamo una forza sostenuta dall’intero blocco Nato

Durante la cerimonia per l’81° anniversario della vittoria sul nazifascismo, il presidente ha affermato che il conflitto in Ucraina coinvolge una forza sostenuta dall’intero blocco Nato. Le parole sono state pronunciate durante la parata, in cui ha collegato le attuali tensioni al passato della Seconda guerra mondiale. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti ufficiali e ha incluso sfilate militari e discorsi ufficiali.

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