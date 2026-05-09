Putin alla parata del 9 maggio | In Ucraina affrontiamo una forza sostenuta dall’intero blocco Nato
Durante la cerimonia per l’81° anniversario della vittoria sul nazifascismo, il presidente ha affermato che il conflitto in Ucraina coinvolge una forza sostenuta dall’intero blocco Nato. Le parole sono state pronunciate durante la parata, in cui ha collegato le attuali tensioni al passato della Seconda guerra mondiale. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti ufficiali e ha incluso sfilate militari e discorsi ufficiali.
Alla parata per l’81° anniversario della vittoria sul nazifascismo, Putin ha di nuovo collegato il conflitto in Ucraina alla Seconda guerra mondiale. Ha parlato di una “forza aggressiva sostenuta dall’intero blocco Nato” e ribadito: “la vittoria sarà sempre nostra”, sottolineando unità e resistenza della Russia.🔗 Leggi su Fanpage.it
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