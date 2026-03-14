A Monza e Brianza, i dati Inps del 2025 mostrano che tra uomini e donne nel settore privato c’è una differenza salariale del 40 per cento. Questo divario si riferisce alla differenza di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e femminile nello stesso settore. La statistica riguarda esclusivamente il settore privato e si basa su dati ufficiali raccolti dall’istituto nazionale.

Monza e Brianza registrano un divario retributivo di genere del 40% nel settore privato, secondo i dati Inps del 2025. L’ufficio vertenze Cisl gestisce casi di stipendi non pagati, licenziamenti e discriminazioni salariali che colpiscono donne, giovani e lavoratori stranieri. La situazione economica locale si intreccia con una crisi di garanzie contrattuali che mina la stabilità dei redditi familiari. Antonio Mastroberti, responsabile dell’ufficio vertenze della Cisl per Monza, Brianza e Lecco, segnala un aumento delle richieste di recupero crediti dovute a difficoltà aziendali o a ritorsioni post-dimissioni. Non si tratta solo di mancati pagamenti: emergono inquadramenti errati e straordinari non retribuiti, oltre a licenziamenti economici e disciplinari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza: divario salariale del 40% tra uomini e donne

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