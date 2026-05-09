Russi ricorda Alfredo Baccarini il Cavour di Romagna con un convegno di studi
Sabato si è tenuto a Russi un convegno di studi dedicato ad Alfredo Baccarini, figura di spicco nato nel 1826 e scomparsa nel 1890. L’evento, promosso dal Comune di Russi in occasione del bicentenario della nascita dell’ingegnere, patriota e Ministro dei Lavori pubblici, ha visto una partecipazione numerosa e attenta. L’appuntamento ha raccolto studiosi e cittadini interessati a conoscere meglio la vita e il ruolo di Baccarini nella storia locale e nazionale.
Partecipazione attenta e numerosa sabato al convegno di studi dedicato ad Alfredo Baccarini (1826-1890), promosso dal Comune di Russi nell’ambito delle celebrazioni per il bicentenario della nascita dell’ingegnere, patriota e Ministro dei Lavori pubblici russiano. La sala consiliare del Municipio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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