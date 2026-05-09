Russi celebra Baccarini | il convegno sul Ministro che segnò l’Italia

A Russi si è svolto un convegno dedicato al Ministro che ha avuto un ruolo significativo nella storia italiana, incentrato sul suo impatto sulla gestione del fiume Lamone. Durante l'evento sono stati affrontati temi riguardanti l’effetto delle politiche adottate sulla salute pubblica e sono stati presenti discendenti del Ministro stesso. L'incontro ha riunito esperti e cittadini interessati a ricordare e analizzare il contributo del personaggio storico.

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? Domande chiave Come ha influenzato la gestione del fiume Lamone la salute pubblica?. Chi sono i discendenti che hanno partecipato al conveno a Russi?. Perché la legge Baccarini è stata fondamentale per le bonifiche italiane?. Cosa ha dichiarato Francesco Cossiga sulla capacità di governare di Baccarini?.? In Breve Relatori Antonio Patuelli e Sandro Rogari hanno analizzato il profilo del patriota.. La sindaca Valentina Palli ha citato il ricordo di Francesco Cossiga del 1990.. Baccarini fu Ministro dei Lavori pubblici tra il 1878 e il 1883.. In autunno verrà presentata la pubblicazione di Jenny Cavallo per Flavus Tiberiis.. Sabato 9 maggio 2026, la sala consiliare del Municipio di Russi ha ospitato un convegno di studi per celebrare il bicentenario della nascita di Alfredo Baccarini, figura chiave dell’Italia post-unitaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Russi celebra Baccarini: il convegno sul Ministro che segnò l’Italia ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Russi ricorda Alfredo Baccarini, il “Cavour di Romagna”, con un convegno di studiPartecipazione attenta e numerosa sabato al convegno di studi dedicato ad Alfredo Baccarini (1826-1890), promosso dal Comune di Russi nell’ambito... Combattenti russi in Europa, un rischio che non possiamo ignorare. Parla il ministro estone(Adnkronos) - L'Europa deve evitare che chi ha partecipato alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina possa entrare liberamente nello spazio... Panoramica sull’argomento Si parla di: Russi, nel bicentenario della nascita di Baccarini restaurato il Pantheon. Russi ricorda Alfredo Baccarini a 200 anni dalla nascitaUn convegno di studi, questa mattina, sabato 9 maggio, a Russi per ricordare Alfredo Baccarini a 200 anni dalla nascita. Baccarini fu ingegnere, patriota, ministro dei lavori pubblici e uno dei leader ... ravennawebtv.it A Russi convegno di studi a 200 anni dalla nascita di Alfredo BaccariniSabato 9 maggio, alle ore 10, presso la Sala Consiliare del Muncipio di Russi, iniziativa dedicata alla figura dell'ingegnere e politico russiano ... ravenna24ore.it