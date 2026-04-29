Il rugby incontra la solidarietà | a Bresseo si scende in campo per i bambini prematuri

A Bresseo si è svolta una giornata dedicata al rugby, focalizzata sulla solidarietà e il sostegno alle famiglie con bambini nati prematuri. L'evento ha visto coinvolti atleti e appassionati che hanno partecipato a partite e attività sportive, con l’obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica su questa problematica. La manifestazione ha offerto momenti di aggregazione e confronto tra i partecipanti, contribuendo a diffondere un messaggio di vicinanza.

Una giornata di sport, amicizia e solidarietà dedicata ai bambini nati prematuri e alle loro famiglie. Sabato 2 maggio, a partire dalle 14, il centro sportivo Euganeo di Bresseo di Teolo ospiterà la fase finale del torneo solidale di rugby old, con la partecipazione di squadre provenienti da.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate “L’Uovo del Cuore”, a Benevento la solidarietà scende in campo per i bambiniTempo di lettura: < 1 minutoTorna l’appuntamento con la solidarietà firmato CRAL ASIA Benevento. A Castelvenere scende in campo la solidarietà per Filena: asta di beneficenza per raccogliere fondiTempo di lettura: 2 minutiLa solidarietà scende in campo a Castelvenere dove il prossimo 18 aprile si terrà nella palestra comunale un’asta per la...