Nella diplomazia internazionale tra alleati storici, le divergenze si manifestano spesso attraverso dichiarazioni pubbliche che riflettono tensioni momentanee. Recentemente, una dichiarazione di un esponente politico ha ricordato che gli Stati Uniti non devono essere considerati un nemico, sottolineando come le schermaglie verbali siano spesso effimere di fronte all’interesse condiviso tra le nazioni. La discussione si inserisce in un contesto di rapporti complessi e di scambi frequenti tra le potenze.

Nella diplomazia tra grandi alleati, gli insulti hanno la durata di un capriccio mentre l’interesse nazionale non muta con l’umore del tycoon: Donald Trump avrà anche detto di essersi sbagliato a pensare che Giorgia Meloni avesse «coraggio», ma ieri il suo Segretario di Stato Marco Rubio è stato a Palazzo Chigi per un’ora e mezza, davanti a un espresso, con Iran, Hormuz, Libano, Libia e Nato sul tavolo. «Un incontro costruttivo, franco, tra due nazioni che comprendono quanto sia importante il rapporto transatlantico - ha detto la premier - ma entrambi sappiamo quanto sia necessario, per ciascuno, difendere gli interessi nazionali: l’Italia difende i propri, esattamente come fanno gli Stati Uniti».🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Rubio da Meloni ci ricorda che Washington non è un nemico

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