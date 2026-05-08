A Washington, il presidente del Consiglio si è incontrato con il senatore statunitense Rubio per discutere di questioni di sicurezza e rafforzare l’alleanza tra i due paesi. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati alle tensioni con l’ex presidente e alle modalità di gestione dello scambio di informazioni tra le agenzie di intelligence statunitensi, tra cui la CIA e la DIA. La visita si inserisce in un quadro di approfondimento tra le due nazioni su questioni strategiche.

? Punti chiave Come potrà Meloni proteggere l'asse con Washington dalle tensioni con Trump?. Chi gestirà concretamente lo scambio di informazioni tra CIA e DIA?. Quali costi dovrà sostenere l'Italia per entrare nei Five-Eyes?. Come influirà il nuovo Dpcm sulla strategia di difesa europea?.? In Breve Incontro 8 maggio 2026 tra Meloni e Rubio per cooperazione servizi di sicurezza.. Nuovo Dpcm approva strategia Sicurezza Nazionale su proposta del presidente Copasir Lorenzo Guerini.. L'asse strategico mira al contrasto al terrorismo e alla grande criminalità organizzata.. L'Italia valuta l'adesione ai Five-Eyes tramite investimenti tecnologici e risorse costanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni e Rubio a Washington: l’asse sulla sicurezza contro le tensioni

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