Meloni e Rubio | incontro lungo e dialogo franco tra Roma e Washington

Nell'ambito di un incontro tra la premier italiana e un senatore statunitense, sono stati affrontati diversi temi di rilievo. È stato discusso come la politica economica dell’Italia possa influenzare le decisioni riguardanti i dazi imposti dall’amministrazione precedente. Inoltre, si è parlato della posizione strategica della base militare di Sigonella e dei suoi possibili sviluppi futuri. La conversazione si è svolta in modo diretto e senza formalismi, con confronti aperti tra i rappresentanti dei due paesi.

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