Ruba more in un terreno privato e cade in un pozzo nascosto | proprietario condannato per la morte del ladro

Un uomo è stato condannato per la morte di un ladro che, dopo aver rubato more in un terreno privato a Tuoro sul Trasimeno, è caduto in un pozzo nascosto. La tragedia si è verificata in un giardino abbandonato, dove il ladro aveva appena raccolto frutti di bosco prima di perdere l’equilibrio e finire nel pozzo. La vicenda si è conclusa con la condanna dell’uomo proprietario del terreno.

La tragedia nel giardino abbandonato di Tuoro sul Trasimeno. Una passeggiata, un roveto pieno di more e un terreno apparentemente abbandonato. È iniziata così una vicenda tragica che anni dopo è finita nelle aule di tribunale. Un uomo di 77 anni, di origine albanese, è morto dopo essere precipitato in un pozzo artesiano nascosto tra i rovi mentre stava rubando delle more in un terreno privato a Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia. Per quella morte la Corte d'Appello di Perugia ha confermato la condanna a sei mesi di reclusione (pena sospesa) per uno dei proprietari del terreno, ritenuto responsabile di omicidio colposo per non aver messo in sicurezza il pozzo abbandonato.