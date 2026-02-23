Blocca il ladro che gli stava smontando l' auto sotto casa e lo consegna ai carabinieri

Un uomo ha fermato un ladro che stava smontando pezzi dal motore di un’auto parcheggiata a Pontenure e lo ha consegnato ai carabinieri. La scena si è svolta nel tardo pomeriggio di sabato 21 febbraio, quando il residente ha visto il ladro armeggiare sotto la vettura e ha deciso di intervenire immediatamente. Il malvivente tentava di rubare parti preziose, ma l’intervento rapido ha evitato il danneggiamento completo del veicolo.

Nel tardo pomeriggio di sabato 21 febbraio, a Pontenure, un uomo è stato sorpreso mentre tentava di smontare qualche pezzo del motore di un’auto parcheggiata in una via della zona. A notarlo è stato il marito della proprietaria dell’auto posteggiata nei pressi della propria abitazione che lo ha visto armeggiare nel vano motore e ha immediatamente cercato di fermarlo.Alla reazione del cittadino, l’uomo – un 38enne di origini ucraine e che non comprendeva e parlava la lingua italiana - ha spintonato la persona intervenuta nel tentativo di allontanarlo. Nonostante ciò, è stato trattenuto e, contestualmente, è stata richiesta assistenza dei carabinieri all’ 1-1-2. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

