Fabio Roversi-Monaco, noto come il Magnifico, è stato rettore dell’Università di Bologna dal 1985 al 2000. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel mondo accademico e non solo. Recentemente, un intervento ha proposto di intitolare a lui la Spisa, un edificio storico legato all’università. La discussione si concentra sulla possibilità di riconoscere pubblicamente il suo ruolo e la sua influenza nel corso degli anni.

Fabio. Il Magnifico. Il rettore che ha segnato un’epoca. Fabio Roversi-Monaco è stato molto più dello storico numero uno dell’ Università di Bologna dal 1985 al 2000. Alcune delle sue ’imprese’ sono state ricordate giovedì sera al Circolo della Caccia, durante la presentazione del libro a lui dedicato scritto dal giornalista Luciano Nigro. Non una biografia classica, ma quasi un romanzo, condiviso con lo stesso Roversi-Monaco (scomparso il 27 marzo), fatto di successi, sconfitte e incontri. "È la storia di un moderno principe che ha lasciato tracce indelebili nella città delle Due Torri", ha detto Nigro. Ad aprire la serata è stato il presidente del circolo Roberto Iseppi: "Roversi-Monaco credeva molto nel circolo, era un po’ la sua casa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Roversi-Monaco, il grande: "Intitolare a lui la Spisa"

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