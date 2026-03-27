L'università piange la scomparsa del professore Fabio Roversi Monaco, giurista e docente emerito di Diritto amministrativo all'Università di Bologna. È deceduto recentemente, lasciando un vuoto nel settore accademico. Roversi Monaco ha contribuito allo sviluppo del Campus di Ravenna, secondo quanto si apprende dalle fonti ufficiali dell'ateneo.

Si è spento il professor Fabio Roversi Monaco, giurista e professore emerito di Diritto amministrativo dell'Università di Bologna. Fu rettore dell’Alma Mater dal 1985 al 2000, quando guidò per quindici anni l'Ateneo contribuendo in modo decisivo al suo sviluppo internazionale. Accademico di solida formazione giuridica, ha svolto una lunga carriera universitaria, distinguendosi come docente di Diritto costituzionale e poi di Diritto amministrativo di cui ha ricevuto il diploma di Professore Emerito. Aveva 87 anni. Durante il suo mandato da rettore, ha promosso iniziative di rilievo internazionale, tra cui la Magna Charta... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Università in lutto, è morto Fabio Roversi Monaco: "A lui si deve la crescita del Campus di Ravenna"

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