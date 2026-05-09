Roverbella rogo nella bocciofila | i Vigili del Fuoco salvano il locale
Nella notte, un incendio ha interessato la bocciofila di Roverbella, interessando principalmente il magazzino alimentare. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Le cause dell’incendio e i motivi per cui il rogo si sia sviluppato nel cuore della notte sono ancora oggetto di verifiche. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento.
? Domande chiave Come hanno fatto le fiamme a colpire proprio il magazzino alimentare?. Perché il fuoco è divampato proprio nel cuore della notte?. Cosa dicono i rilievi dei Carabinieri sull'origine del rogo?. Quanto sono gravi i danni strutturali alla sede sociale?.? In Breve Intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco dopo le ore 22.. Carabinieri di Roverbella e Castel d’Ario effettuano i rilievi tecnici.. Fiamme distruggono magazzino alimentare senza colpire la sede sociale.. Indagini in corso sulla sicurezza dei depositi nei centri di aggregazione.. I Vigili del Fuoco di Mantova hanno domato un incendio alla bocciofila comunale di Roverbella nella serata di ieri, intervenendo poco dopo le 22 per salvare l’edificio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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