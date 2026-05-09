Roverbella rogo nella bocciofila | i Vigili del Fuoco salvano il locale

Nella notte, un incendio ha interessato la bocciofila di Roverbella, interessando principalmente il magazzino alimentare. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Le cause dell’incendio e i motivi per cui il rogo si sia sviluppato nel cuore della notte sono ancora oggetto di verifiche. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento.

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