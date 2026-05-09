Routine app allenamenti integratori meditazione La wellness fatigue nasce quando la cura di sé diventa un altro dovere Come riconoscerla e alleggerire il carico

Negli ultimi anni, molte persone hanno adottato routine quotidiane che includono app, allenamenti, integratori e pratiche di meditazione. Tuttavia, questa attenzione costante al benessere ha portato a un fenomeno noto come wellness fatigue, ovvero una sensazione di stanchezza causata dal trovarsi sotto pressione per mantenere uno stile di vita perfetto. Un tempo, prendersi cura di sé significava semplicemente dormire di più, mangiare bene e fare passeggiate, senza dover seguire regole rigide o programmi complessi.

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C’è stato un tempo in cui prendersi cura di sé voleva dire dormire un po’ di più, mangiare meglio, camminare, respirare, fermarsi. Oggi, spesso, somiglia a un’agenda parallela. Allenamento, meditazione, skincare, diario della gratitudine, integratori, meal prep, stretching, app del sonno, podcast motivazionale, camminata dopo cena, digital detox, controllo dei passi, controllo delle calorie, controllo del respiro. Tutto giusto, in teoria. Tutto utile, se nasce da un bisogno reale. Ma cosa succede quando il benessere diventa un’altra prestazione? Quando anche la cura di sé produce senso di colpa, confronto, ansia da ottimizzazione? È qui che entra in scena la wellness fatigue, la stanchezza da benessere.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Routine, app, allenamenti, integratori, meditazione. La wellness fatigue nasce quando la cura di sé diventa un altro dovere. Come riconoscerla e alleggerire il carico. ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Cosa sono i party wellness: la nuova frontiera del divertimento (e della cura di sé)Una festa quasi sempre senza alcol e senza eccessi, incentrata sulla cura di sé, sulla socialità e sul divertimento: i party wellness sono il nuovo... Catanzaro, nasce il Wellness Theater: il palco come cura e crescita? Cosa scoprirai Come può il palcoscenico trasformarsi in uno strumento di cura? Cosa prevede il metodo della Teatropedia per chi non è attore? Chi... Aggiornamenti e dibattiti Wellness fatigue: se anche il self care entra nella lista dei doveriRoutine, app, allenamenti, integratori, meditazione. La wellness fatigue nasce quando la cura di sé diventa un altro dovere. Come riconoscerla e alleggerire il carico. amica.it Allenarsi con il caldo: i sali minerali che aiutano il corpo e danno energiaAllenarsi fa parte della propria routine, ma quando il caldo estivo inizia a farsi insopportabile il workout può diventare particolarmente faticoso. Il caldo eccessivo e l’umidità, infatti, possono ... dilei.it