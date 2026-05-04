A Catanzaro è stato inaugurato il Wellness Theater, un progetto che utilizza il palco come spazio di cura e crescita personale. Il metodo della Teatropedia prevede attività rivolte a persone non attori, puntando sull’uso del teatro come strumento di benessere. L’iniziativa si propone di offrire opportunità di sviluppo attraverso pratiche teatrali accessibili a chiunque voglia sperimentare benefici emotivi e psicologici.

? Cosa scoprirai Come può il palcoscenico trasformarsi in uno strumento di cura?. Cosa prevede il metodo della Teatropedia per chi non è attore?. Chi sono i professionisti che collaborano con gli artisti in via Poerio?. Perché questo progetto punta a combattere l'isolamento sociale a Catanzaro?.? In Breve Percorso aperto a 60 partecipanti presso la sede Work Art in via Poerio 98.. Logopedisti collaborano con gli artisti per integrare tecniche comunicative e terapeutiche.. Progetto finanziato dalla Regione Calabria tramite l'Avviso pubblico per il 2025.. Iniziativa rivolta a diverse fasce d'età tra cui over 60 e giovani.. Francesco Passafaro lancia il progetto Wellness Theater a Catanzaro coinvolgendo circa 60 persone attraverso un percorso che trasforma la scena teatrale in uno strumento di cura e crescita personale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro, nasce il Wellness Theater: il palco come cura e crescita

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