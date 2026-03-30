I party wellness sono eventi dedicati alla cura di sé e alla socialità, caratterizzati da un’atmosfera rilassata e senza alcol o eccessi. Questi appuntamenti sono molto popolari tra i giovani della Generazione Z e si svolgono principalmente durante il giorno, spesso includendo dj-set e sessioni di allenamento. La tendenza si diffonde come alternativa ai tradizionali party notturni e festeggiamenti più movimentati.

Una festa quasi sempre senza alcol e senza eccessi, incentrata sulla cura di sé, sulla socialità e sul divertimento: i party wellness sono il nuovo fenomeno in voga tra la Gen Z, spesso organizzati di giorno, tra dj-set e sessioni di allenamento. Cosa sono i party wellness. I party wellness stanno ridefinendo il concetto di nightlife e clubbing, trasformando il benessere in un’esperienza collettiva. Non più solo spa o yoga individuale, ma momenti condivisi in cui musica, ritualità e socialità si incontrano. Si entra per rilassarsi e allenarsi, si finisce per conoscere persone, in un’atmosfera che somiglia più a un rito contemporaneo che a una serata tradizionale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cosa sono i party wellness: la nuova frontiera del divertimento (e della cura di sé)

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