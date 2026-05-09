Roseto 1,6 milioni per la nuova ciclovia | via il progetto nel Borsacchio

A Roseto sono stati stanziati 1,6 milioni di euro per la realizzazione di una nuova ciclovia, ma il progetto nel tratto della Riserva del Borsacchio è stato cancellato. Restano ancora da definire le modalità di tutela dell’ecosistema durante i lavori e le misure di sicurezza per i ciclisti che utilizzeranno il percorso. La decisione ha portato a una revisione del piano iniziale senza ulteriori dettagli pubblici sui provvedimenti adottati.

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? Punti chiave Come verrà protetto l'ecosistema della Riserva del Borsacchio durante i lavori?. Quali misure specifiche garantiranno la sicurezza dei ciclisti nel nuovo tratto?. Chi dovrà dare il via libera definitivo per l'inizio del cantiere?. In che modo la nuova illuminazione cambierà la fruizione del percorso?.? In Breve Investimento di 1,6 milioni finanziato dal Ministero in convenzione con la Regione Abruzzo.. Interventi previsti nella Riserva del Borsacchio e manutenzione straordinaria nella zona Sud.. Progetto in attesa di valutazione della Soprintendenza tramite Conferenza dei Servizi.. Nuova illuminazione e segnaletica per potenziare il turismo e la mobilità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roseto, 1,6 milioni per la nuova ciclovia: via il progetto nel Borsacchio ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Roseto salva il Borsacchio: piano d’urgenza per le dune e il fratinoIl Sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes, ha accolto le istanze presentate dalla Conferenza Provinciale per l’Ambiente riguardanti la... Leggi anche: Cicloturismo in crescita: finanziato il progetto della nuova ciclovia Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pista ciclabile a Roseto degli Abruzzi, progetto da 1,6 milioni di euro; Roseto, via libera al progetto della ciclabile: lavori da 1,6 milioni anche nel Borsacchio; Roseto, avanti con il secondo lotto della Ciclovia Adriatica; Roseto degli Abruzzi: a caccia di rifiuti nella riserva del Borsacchio. Pista ciclabile a Roseto degli Abruzzi, progetto da 1,6 milioni di euroNuovo passo verso il potenziamento delle infrastrutture ciclistiche di Roseto degli Abruzzi. La Giunta Comunale ha approvato la presa d'atto del Progetto Esecutivo per il Lotto 2 - Ambito Roseto della ... ansa.it Ciclabile a Roseto degli Abruzzi: presa d'atto del progetto da 1,6 mln.ROSETO DEGLI ABRUZZI - Nuovo passo verso il potenziamento delle infrastrutture ciclistiche di Roseto degli Abruzzi. La Giunta Comunale, nelle scorse ore, ha approvato la presa d’atto del Progetto Esec ... ekuonews.it AGGIORNAMENTO Ore 18:36 08/05/2026 A14 BOLOGNA-TARANTO Pescara CODA di 2 km per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord-Citta' Sant'Angelo dal km 347 x.com