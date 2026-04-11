Il sindaco di Roseto degli Abruzzi ha annunciato l’adozione di un piano d’urgenza per salvaguardare la Riserva del Borsacchio, rispondendo alle richieste della Conferenza Provinciale per l’Ambiente. La gestione coordinata si concentrerà sulla protezione delle dune e dell’habitat del fratino, un piccolo uccello che popola l’area. L’intervento mira a preservare l’equilibrio degli ecosistemi locali e a prevenire eventuali rischi di deterioramento.

Il Sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes, ha accolto le istanze presentate dalla Conferenza Provinciale per l’Ambiente riguardanti la salvaguardia della Riserva del Borsacchio, aprendo a una gestione coordinata per proteggere gli ecosistemi dunali e il fragile habitat del fratino. L’incontro, avvenuto ieri con la partecipazione dei dirigenti e degli uffici tecnici comunali insieme alla delegazione ambientale, è stato convocato con estrema rapidità, solo 48 ore dopo la segnalazione delle criticità. Un protocollo d’urgenza per la biodiversità costiera. La necessità di intervenire tempestivamente sulle dune e sulla riproduzione del fratino ha dettato i tempi di un confronto che si è svolto in un clima di profonda cooperazione tra l’amministrazione locale e i rappresentanti della tutela ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roseto salva il Borsacchio: piano d’urgenza per le dune e il fratino

Borsacchio: le dune senza protezioni, rischio per la faunaLe guide volontarie del Borsacchio sono state costrette a rimuovere le protezioni fisiche delle dune e la segnaletica informativa nella Riserva...

Riccardi: “Parcheggi a Manfredonia, il nuovo piano non salva i cittadini: salva la concessione di PubliServizi Srl”Più che una correzione nell’interesse pubblico, gli atti del 2026 raccontano un’altra storia: quella di un contratto partito male, di incassi molto...

Si parla di: Borsacchio, intesa su dune e fratino a Roseto.

Riserva del Borsacchio, confronto positivo tra Comune e Conferenza Provinciale per l’AmbienteRoseto, incontro tra Comune e Conferenza per l’Ambiente: accolte le richieste per la tutela delle dune e del fratino nella Riserva del Borsacchio ... abruzzonews.eu

Riserva del Borsacchio, il Tar Abruzzo rinvia ad aprileSotto la lente non solo la perimetrazione decisa dalla Regione, ma anche la 'condotta dilatoria' del Comune di Roseto ... emmelle.it