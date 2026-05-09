Ronciglione | 2,5 milioni per la sicurezza del Rio Vicano

A Ronciglione sono stati stanziati 2,5 milioni di euro per interventi di sicurezza lungo il Rio Vicano. Le risorse verranno impiegate per rafforzare le abitazioni situate nelle vicinanze del corso d’acqua e per migliorare la stabilità degli edifici con interventi di sicurezza sismica. Le modalità di utilizzo dei fondi e i lavori previsti sono ancora da definire, ma l’obiettivo è tutelare le zone più a rischio.

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? Domande chiave Quali interventi specifici proteggeranno le case vicino al Rio Vicano?. Come verranno utilizzati i fondi per la sicurezza sismica degli edifici?. Chi ha permesso l'approvazione di questo stanziamento per la Tuscia?. Quando inizieranno i cantieri per mettere in sicurezza la valle?.? In Breve Decreto del 14 luglio 2025 stabilisce le regole operative per l'accesso ai contributi.. Giuseppe Duranti coordina il circolo di Fratelli d'Italia a Ronciglione.. Mauro Rotelli presiede la commissione Ambiente e Infrastrutture della camera dei deputati.. Interventi mirati sull'ultimo tratto abitato della valle del Rio Vicano.. A Ronciglione arrivano 2.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ronciglione: 2,5 milioni per la sicurezza del Rio Vicano ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Sicurezza idraulica, la cassa di laminazione del Rio Marano è al 70%: stop agli allagamenti entro l'annoProseguono i lavori per la realizzazione della cassa di laminazione del Rio Marano, opera strategica per la sicurezza idraulica del territorio più... Shakira a Rio: 2 milioni di fan per un record da 130 milioni di euro? Cosa scoprirai Come farà la città a gestire 2 milioni di persone contemporaneamente? Quanto incasserà Rio grazie all'impatto economico di questo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ronciglione, quasi 2,5 milioni dal Ministero per la messa in sicurezza della Valle del Rio Vicano; Ronciglione ottiene un finanziamento da 2,5 milioni di euro per la messa in sicurezza della Valle del Rio Vicano; Ronciglione - Dal Governo 2,5 milioni contro il rischio frane: nuovi lavori nella Valle del Rio Vicano; Domenica 14 giugno si rinnova il Consiglio provinciale. Ronciglione – Dal Governo 2,5 milioni contro il rischio frane: nuovi lavori nella Valle del Rio VicanoIl contributo è stato assegnato dal Ministero dell'Interno nell’ambito dei programmi dedicati alla prevenzione del dissesto idrogeologico RONCIGLIONE - Nu ... etrurianews.it Ronciglione ottiene un finanziamento da 2,5 milioni di euro per la messa in sicurezza della Valle del Rio VicanoIl Comune di Ronciglione ha ottenuto un finanziamento di € 2.498.545,00 dal Ministero dell’Interno per la realizzazione di un ... msn.com