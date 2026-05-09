Nella regione sono stati arrestati tre uomini accusati di spaccio di droga, con un sequestro di due chili di cocaina. Le indagini hanno rivelato che i sospettati riuscivano a evitare i controlli tra Lugo e Imola, mentre un terzo individuo è stato identificato come colui che gestiva i trasporti tra le diverse aree. Le autorità hanno eseguito le operazioni che hanno portato all'arresto e al sequestro di droga.

? Domande chiave Come facevano i fratelli a sfuggire ai controlli tra Lugo e Imola?. Chi era il terzo complice che gestiva i flussi tra le province?. Dove si nascondeva il carico di droga tra le case dei sospettati?. Quali altre cellule potrebbero occupare le rotte commerciali ora liberate?.? In Breve Sequestrati 1,66 kg di cocaina, marijuana e hashish tra Lugo e Imola.. Recuperati 17.700 euro in contanti e una pistola calibro 6,35.. Due fratelli albanesi e un complice di 36 anni arrestati a Faenza e Bagnacavallo.. Valore totale della droga sottratta agli spacciatori superiore a 100.000 euro.. Tre arresti a Ravenna e il sequestro di quasi due chili di cocaina interrompono le attività di una rete di spaccio che collegava Massa Lombarda, Lugo e Imola.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Romagna, arrestati tre spacciatori: sequestrati 2 kg di cocaina

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