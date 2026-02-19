Reggio Emilia, 19 febbraio 2026 – I carabinieri hanno smantellato un traffico di droga tra Reggio e Modena, arrestando tre persone coinvolte. Durante le operazioni, hanno sequestrato 6,5 chili di sostanze stupefacenti, tra hashish, cocaina e chetamina. Le indagini sono partite dopo alcune segnalazioni di spaccio in zona e hanno portato all’identificazione dei trafficanti. Gli uomini dell'Arma hanno intercettato i loro spostamenti, bloccando il trasporto di droga in un’area periferica. La scoperta ha svelato dettagli sulla rete di distribuzione.

Reggio Emilia, 19 febbraio 2026 – I carabinieri stroncano un traffico di stupefacenti nel comprensorio ceramico, sequestrando 6,5 chili tra hashish, cocaina e chetamina. Tre le persone finite in manette: si tratta di un 26enne italiano residente a Casalgrande e due nordafricani di 26 e 27 anni domiciliati a Scandiano, tutti arrestati e condotti in carcere con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’inchiesta è scattata a inizio gennaio scorso da parte dei militari delle aliquote operative della compagnia di Castelnovo Monti insieme ai colleghi di Casalgrande e Castellarano, su un sospetto giro di cocaina a cavallo tra le province di Reggio e Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stroncato un traffico di droga tra Reggio e Modena, tre arresti: sequestrati 6,5 kg di hashish e cocaina

