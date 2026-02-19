Stroncato un traffico di droga tra Reggio e Modena tre arresti | sequestrati 6,5 kg di hashish e cocaina
Reggio Emilia, 19 febbraio 2026 – I carabinieri hanno smantellato un traffico di droga tra Reggio e Modena, arrestando tre persone coinvolte. Durante le operazioni, hanno sequestrato 6,5 chili di sostanze stupefacenti, tra hashish, cocaina e chetamina. Le indagini sono partite dopo alcune segnalazioni di spaccio in zona e hanno portato all’identificazione dei trafficanti. Gli uomini dell'Arma hanno intercettato i loro spostamenti, bloccando il trasporto di droga in un’area periferica. La scoperta ha svelato dettagli sulla rete di distribuzione.
Reggio Emilia, 19 febbraio 2026 – I carabinieri stroncano un traffico di stupefacenti nel comprensorio ceramico, sequestrando 6,5 chili tra hashish, cocaina e chetamina. Tre le persone finite in manette: si tratta di un 26enne italiano residente a Casalgrande e due nordafricani di 26 e 27 anni domiciliati a Scandiano, tutti arrestati e condotti in carcere con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’inchiesta è scattata a inizio gennaio scorso da parte dei militari delle aliquote operative della compagnia di Castelnovo Monti insieme ai colleghi di Casalgrande e Castellarano, su un sospetto giro di cocaina a cavallo tra le province di Reggio e Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sgominato un maxi traffico di droga: tre arresti, sequestrati 13,5 chili di cocaina ed eroina - VIDEOQuesta sera, la polizia ha sgominato un maxi traffico di droga tra Ferrara e Reggio Emilia.
Cocaina e hashish, sequestrati 3 etti e mezzo di droga: quattro arrestiI carabinieri hanno sequestrato 3 etti e mezzo di droga, arrestando quattro persone, a causa di un’operazione mirata contro lo spaccio nella Tuscia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Stroncato un traffico internazionale di droga tra Italia e Spagna, 12 arresti / Video; Operazione Ura, droga tra Albania e Puglia: 4 brindisini a rischio processo; Droga nascosta tra i bancali di frutta e verdura: blitz tra la Sicilia e Barcellona; Scoperta e chiusa una palestra abusiva nel cuore di Palermo: sanzioni per 12 mila euro.
La GdF stronca un traffico illecito di rifiuti oltre mille tonnellate di scarti industriali bloccati nel porto di Genova (R.Bobbio)Oltre mille tonnellate di rifiuti intercettati e bloccati prima che potessero varcare i confini nazionali. È questo il bilancio italiano dell’operazione congiunta Organizzazione Mondiale delle Dogane ... farodiroma.it
Stroncato un traffico internazionale di droga tra Italia e Spagna, 12 arresti / VideoUn'organizzazione formata da almeno 18 trafficanti internazionali di sostanze stupefacenti è stata sgominata all'alba di oggi in Italia e in Spagna ... msn.com
FIUMI DI DROGA FRA SICILIA E SPAGNA | Stroncato traffico internazionale, 12 arresti leggi --> https://www.teleone.it/2026/02/17/fiumi-di-droga-fra-sicilia-e-spagna-stroncato-traffico-internazionale-12-arresti/ facebook