Sant’Elpidio | 1 kg di cocaina sequestrati due arrestati

La Squadra Mobile di Fermo ha sequestrato un chilo di cocaina durante un’operazione a Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare, arrestando due uomini sospettati di coinvolgimento nello spaccio di droga. L’intervento ha portato all’esecuzione di misure restrittive nei confronti dei due sospetti, che sono stati condotti in caserma. La polizia ha inoltre sequestrato diverse attrezzature utilizzate per il traffico di stupefacenti.

Un'operazione della Squadra Mobile di Fermo ha portato all'arresto di due sospetti coinvolti nello spaccio di stupefacenti nelle zone di Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare. L'intervento, scaturito da segnalazioni dei cittadini su un anomalo movimento di persone notturne, ha portato al sequestro di oltre un chilogrammo di cocaina, denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi. I due arrestati sono un 52enne residente a Porto San Giorgio e un cittadino colombiano di 27 anni. Le indagini, guidate dal dirigente Gabriele Di Giuseppe, hanno rivelato l'esistenza di una vera e propria centrale di distribuzione operante sia in un casolare di campagna che all'interno di un condominio urbano.