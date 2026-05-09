Roma WTA | Sabalenka e Paolini protagoniste di un sabato stellare

Sabalenka e Paolini sono state le protagoniste delle gare di sabato nel torneo WTA di Roma. Le due atlete hanno affrontato match importanti, attirando l'attenzione degli spettatori presenti in campo e davanti agli schermi. Nel pomeriggio sono in programma ulteriori sfide, con l'obiettivo di determinare chi riuscirà a resistere alla fatica e avanzare nel torneo. La gestione delle energie sarà un fattore decisivo per le prossime partite.

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? Domande chiave Chi riuscirà a superare la prova di resistenza nel pomeriggio?. Come influenzerà la gestione delle energie il risultato di Sabalenka?. Quali nuove promesse emergeranno dal confronto tra Golubic e Andreeva?. Dove si possono guardare le sfide serali senza il canale lineare?.? In Breve Programmazione SuperTennis: Gauff-Sierra ore 11:05, Paolini-Mertens ore 13:00, Sabalenka-Cirstea ore 15:00.. Golubic-Andreeva alle 17:00, Townsend-Jovic alle 19:00 e Bencic-Kalinskaya alle 20:30.. Dirette disponibili su SuperTennis Plus o piattaforma OTT gratuita SuperTenniX per tesserati FITP.. Sfide pomeridiane e serali coinvolgono atlete come Solana Sierra, Sorana Cirstea e Iva Jovic.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma WTA: Sabalenka e Paolini protagoniste di un sabato stellare ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Roma 2026: Sabalenka e Swiatek sfidano Paolini nel tabellone WTARoma accoglie le migliori tenniste del mondo per gli Internazionali d’Italia 2026. WTA Roma 2026, buona la prima per Sabalenka e Gauff. Impresa Basiletti, Paolini soffre ma vinceSi è aperto il torneo per le prime teste di serie del singolare femminile agli Internazionali d’Italia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Internazionali d'Italia 2026 a Roma: programma, orari delle partite, calendario e dove vedere il torneo · Tennis ATP e WTA; Paolini, Sabalenka e sette azzurri: un giovedì super agli IBI26; Una cena a Roma con Aryna Sabalenka; Boicottiamo gli Slam, Sabalenka e Paolini attaccano su montepremi da Internazionali Roma 2026. WTA Roma 2026, buona la prima per Sabalenka e Gauff. Impresa Basiletti, Paolini soffre ma vinceSi è aperto il torneo per le prime teste di serie del singolare femminile agli Internazionali d'Italia. Oggi toccava alla parte alta e dunque alla numero ... oasport.it Aryna Sabalenka agli Internazionali di Roma con la borsa Gucci Paparazzo: è la prima it-bag che una tennista porta sul campoAryna Sabalenka ha sfoggiato una borsa Gucci Paparazzo sul campo durante il match del secondo turno del WTA Rome Open contro la ceca Barbora Krejcikova ... vogue.it Verso Parma-Roma, i convocati di Gasperini: c'è #ElShaarawy #ASRoma x.com Vale la pena fare una gita a Maranello/Modena da Roma reddit