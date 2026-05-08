WTA Roma 2026 buona la prima per Sabalenka e Gauff Impresa Basiletti Paolini soffre ma vince

Al via degli Internazionali d’Italia, le prime teste di serie del singolare femminile hanno dato il via alla competizione con alcune vittorie significative. La numero uno del torneo e la testa di serie due hanno iniziato con successo la loro avventura romana, mentre un’italiana ha raggiunto un risultato importante. La giornata ha visto anche un'importante impresa di un’atleta emergente, mentre un’altra tennista italiana ha dovuto lottare per ottenere la vittoria.

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Si è aperto il torneo per le prime teste di serie del singolare femminile agli Internazionali d’Italia. Oggi toccava alla parte alta e dunque alla numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, che non ha avuto troppi problemi contro la ceca Barbora Krejcikova, imponendosi in due set rapidamente per 6-2 6-3 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. La bielorussa affronterà ora la rumena Sorana Cirstea, numero ventisei del seeding, che ha dominato contro la tedesca Tatjana Maria per 6-2 6-0. Buona la prima anche per la finalista dell’anno scorso, l’americana Coco Gauff, che ha battuto con un duplice 6-3 la ceca Tereza Valentova ed ora se la vedrà con l’argentina Solana Sierra, che ha sconfitto facilmente l’ucraina Anhelina Kalinina (6-2 6-3).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Roma 2026, buona la prima per Sabalenka e Gauff. Impresa Basiletti, Paolini soffre ma vince Notizie correlate WTA Madrid 2026, Rybakina soffre ma vince. Agli ottavi anche Gauff e Pegula, eliminata GrantSi sono delineati anche gli ottavi di finale nella parte bassa del tabellone del WTA 1000 di Madrid. WTA Indian Wells 2026, avanzano Sabalenka, Gauff e Anisimova. Tomljanovic sfiderà Paolini nei sedicesimiIl torneo WTA di Indian Wells torna in campo per il secondo turno della parte alta del tabellone. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Favola Basiletti! Impresa della n°427: dalle prequali alla prima gioia a Roma (come Sinner nel 2019); LIVE Basiletti-Tomljanovic 7-5, 6-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra chiude ed è al 2° turno, il sogno continua!; Internazionali, i risultati di oggi: l'impresa di Noemi Basiletti, al secondo turno da numero 427 al mondo; Impresa Basiletti al Foro Italico: eliminata Tomljanovi?. Ora la sfida a Svitolina. LIVE Basiletti-Tomljanovic 7-5, 6-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra chiude ed è al 2° turno, il sogno continua!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell'impresa di Noemi Basiletti, che è in 2° turno nel WTA 1000 di Roma 2026 e ... oasport.it Noemi Basiletti, che storia! Batte Tomljanovic in 2 set da n.427 del mondo e avanza nel WTA di Roma!La qualificata azzurra Noemi Basiletti, numero 427 del ranking mondiale, elimina la lucky loser australiana Ajla Tomljanovi?, numero 88 della classifica, ... oasport.it Da San Vincenzo al Foro Italico La 20enne Noemi Basiletti firma una vera impresa agli Internazionali di Roma Battuta l’australiana Ajla Tomljanovic Accesso ai 32esimi di finale Ora sfiderà le grandi del tennis mondiale Una storia di talento, sacrifici e s - facebook.com facebook Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Basiletti firma l’impresa a Roma, Bondioli non si ferma più. Avanza Pellegrino. Basile sfiora l’impresa a Roma, Urgesi fa sognare: qualificazioni azzurre tra rimpian x.com