Internazionali di tennis avanzano Musetti e Darderi Arnaldi elimina De Minaur e attende
Negli Internazionali di tennis, Musetti e Darderi sono passati al prossimo turno, mentre Arnaldi ha eliminato De Minaur e ora aspetta il suo avversario. La competizione si sta intensificando e le partite si fanno più decisive. I match di ieri hanno visto alcuni favoriti uscire di scena, mentre altri si sono qualificati per le fasi successive. La manifestazione prosegue con l’attenzione puntata sugli incontri principali.
AGI – Gli Internazionali BNL d’Italia di tennis entrano nel vivo. Dopo aver scaldato i motori ieri con Matteo Berrettini (eliminato) e Jasmine Paolini (passaggio del turno col brivido) su tutti, ieri sono entrate in campo le teste di serie del tabellone maschile: 32 incontri in programma sui 7 campi di gara. Musetti batte Mpetshi Perricard in due set . Lorenzo Musetti avanza agli Internazionali d'Italia, a Roma. Nei 32esimi l'azzurro ha sconfitto in due set, con un doppio 6-4, il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Affronterà ora l'argentino Francisco Cerundolo. Avanza anche Luciano Darderi . Continua la corsa sulla terra romana anche per Luciano Darderi che ha battuto in due set Yannik Hanfmann sempre con un doppio 6-4.🔗 Leggi su Agi.it
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