Internazionali di tennis avanzano Musetti e Darderi Arnaldi elimina De Minaur e attende

Negli Internazionali di tennis, Musetti e Darderi sono passati al prossimo turno, mentre Arnaldi ha eliminato De Minaur e ora aspetta il suo avversario. La competizione si sta intensificando e le partite si fanno più decisive. I match di ieri hanno visto alcuni favoriti uscire di scena, mentre altri si sono qualificati per le fasi successive. La manifestazione prosegue con l’attenzione puntata sugli incontri principali.

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AGI – Gli Internazionali BNL d’Italia di tennis entrano nel vivo. Dopo aver scaldato i motori ieri con Matteo Berrettini (eliminato) e Jasmine Paolini (passaggio del turno col brivido) su tutti, ieri sono entrate in campo le teste di serie del tabellone maschile: 32 incontri in programma sui 7 campi di gara. Musetti batte Mpetshi Perricard in due set . Lorenzo Musetti avanza agli Internazionali d'Italia, a Roma. Nei 32esimi l'azzurro ha sconfitto in due set, con un doppio 6-4, il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Affronterà ora l'argentino Francisco Cerundolo. Avanza anche Luciano Darderi . Continua la corsa sulla terra romana anche per Luciano Darderi che ha battuto in due set Yannik Hanfmann sempre con un doppio 6-4.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Internazionali di tennis, avanzano Musetti e Darderi. Arnaldi elimina De Minaur e attende ... ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Internazionali di tennis, in campo Musetti. Arnaldi elimina De Minaur e attende Jodar. Djo... Leggi anche: Internazionali di tennis, in campo i 'big': Djokovic e Musetti. Arnaldi elimina De Minaur ... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: RECAP: Il Day 3 di Roma si chiude con le vittorie di Sabalenka e di Pellegrino nel derby; Internazionali, i risultati delle qualifiche: Bondioli e Pellegrino avanzano nel torneo maschile; Tennis, Internazionali BNL d'Italia, buona la prima per Musetti che vola al terzo turno, avanzano anche Cocciaretto e Arnaldi,eliminazione all'esordio per Djokovic; Tennis Tracker: tutti gli aggiornamenti sul tennis in tempo reale. Internazionali di tennis, avanzano Musetti e Darderi. Arnaldi elimina De Minaur e attendeAGI – Gli Internazionali BNL d’Italia di tennis entrano nel vivo. Dopo aver scaldato i motori ieri con Matteo Berrettini (eliminato) e Jasmine Paolini (passaggio del turno col brivido) su tutti, ieri ... msn.com Tennis, Internazionali BNL d'Italia, buona la prima per Musetti che vola al terzo turno, avanzano anche Cocciaretto e Arnaldi,eliminazione all'esordio per DjokovicIl carrarino elimina in due set il francese Mpteshi Perricard e avanza nel torneo. Ottima prova anche per Elisabetta Cocciaretto che supera la statunitense Emma Navaro e per Arnaldi che in rimonta bat ... rtl.it Internazionali BNL d'Italia 2026: è record di biglietti venduti in una giornata ift.tt/qlSrRXZ x.com Internazionali d'Italia di tennis: dove sono i due campi sul Lungotevere reddit