Internazionali oggi | Arnaldi batte il numero 8 del mondo De Minaur attesa per Musetti e Darderi

Oggi agli Internazionali di Roma, Matteo Arnaldi ha vinto contro il numero 8 del mondo, Alex de Minaur, in tre set. La partita si è conclusa con il punteggio di 4-6, 7-6(7-5), 6-4 al Foro Italico. Sono attesi in campo anche Musetti e Darderi per le prossime sfide del torneo.

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Roma, 8 maggio 2026 – Matteo Arnaldi fa l’impresa in casa, battendo agli Internazionali di Roma 2026 Alex de Minaur, testa di serie numero 6 e ottavo nel ranking Atp: 4-6, 7-6(7-5), 6-4 il risultato al Foro Italico. Sotto di un set, il numero 106 del mondo porta a casa il secondo parziale imponendosi sull’australiano nel tie-break, concludendo poi la rimonta nel terzo. Per il 25enne sanremese è la sesta vittoria in carriera contro un top ten dopo quelle su Rublev (due volte), Djokovic, Fritz e Ruud. Al terzo turno se la vedrà con il talento spagnolo Rafael Jodar, uscito indenne dal debutto con Nuno Borges. “Sotto la pioggia è ancora più bello – ha detto Arnaldi commentando il match a fine partita –.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Internazionali oggi: Arnaldi batte il numero 8 del mondo De Minaur, attesa per Musetti e Darderi Notizie correlate Leggi anche: Internazionali, Arnaldi esalta Roma: batte De Minaur in rimonta, è la rinascita dopo il buio Internazionali Roma 2026, Arnaldi fa l’impresa: l’azzurro batte in tre set De MinaurMatteo Arnaldi artefice insieme a Jannik Sinner della conquista della Coppa Davis nel 2023, approda al terzo turno degli Internazionali Roma 2026... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Internazionali, i risultati di oggi: a 18 anni Tyra Grant vince il derby azzurro. Arnaldi non si ferma: batte Munar; Tennis, Internazionali Roma: Arnaldi batte Munar e avanza al secondo turno; Arnaldi torna a sorridere: batte Munar e si guadagna il 2° turno contro de Minaur; Internazionali: Arnaldi batte Munar, l'azzurro avanza al secondo turno. Internazionali oggi: Arnaldi batte il numero 8 del mondo De Minaur, attesa per Musetti e DarderiImpresa del sanremese al Foro Italico che vince in tre set dopo aver perso il primo: le azzurre e gli azzurri in campo oggi ... sport.quotidiano.net Internazionali Roma diretta oggi: Arnaldi batte De Minaur, stasera Musetti e Darderi. In campo anche Djokovic, orari e dove vederle (anche in chiaro)Internazionali Roma 2026, gli aggiornamenti della giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Arnaldi sfida De Minaur nel primo match delle 11 alla Bnp Paribas Arena, stasera in campo Musetti ... ilmattino.it Internazionali BNL d'Italia, i risultati di oggi a Roma in diretta LIVE #SkySport #Tennis #SkyTennis x.com Jannik Sinner vincerà gli Internazionali d'Italia 2026, Oggi, giovedì 7 maggio, al rientro nel circuito da Indian Wells, ha espresso un parere Sinner riuscirà sicuramente a vincere gli Internazionali, probabilmente anche quest'anno", ha detto Djokovic nella confer facebook