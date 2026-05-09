Roma turista circondato e preso a morsi per rapina | fermati 3 egiziani

A pochi passi dalla stazione di Termini, tre cittadini egiziani sono stati fermati dalla polizia e accusati di aver preso a morsi un turista durante una rapina. L'episodio si è verificato in un'area molto frequentata, e gli agenti sono intervenuti prontamente dopo aver ricevuto la segnalazione. La vittima ha riportato ferite e lesioni, mentre i sospetti sono stati condotti in commissariato per ulteriori accertamenti.

Hanno circondato il turista per le strade di Roma, attratti dalla catenina d’oro che gli pendeva dal collo. Strapparla non era un’opzione, anche se erano in tre contro uno. Hanno deciso allora di usare le maniere forti. Non pugni o calci, ma morsi. Al collo e all’orecchio. Tre cittadini egiziani di 29, 23 e 23 anni sono stati fermati a pochi passi dalla stazione di Termini. Sono accusati a vario titolo di rapina e di rapina aggravata. Il turista, un 30enne spagnolo, scosso dall’accaduto ha deciso di rientrare in patria prima del previsto. I fatti risalgono alla notte tra domenica e lunedì. Il turista, come spiega Il Messaggero, era arrivato a Roma da pochi giorni in compagnia di un amico.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Orrore nella stazione italiana, turista preso a morsi: urla straziantiUn turista spagnolo di 30 anni è stato aggredito e morso nella zona della stazione Roma Termini per strappargli una catenina d’oro.

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