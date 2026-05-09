Roma turista circondato e preso a morsi da tre rapinatori vicino alla stazione Termini

Da tgcom24.mediaset.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un turista è stato circondato e aggredito da tre rapinatori nei pressi della stazione Termini. I sospetti lo hanno rintracciato davanti all'ingresso del suo appartamento, poi hanno iniziato a morderlo a orecchio e collo. L'aggressione si è verificata in un'area molto frequentata, e la vittima ha riportato ferite che hanno richiesto cure mediche. La polizia sta indagando sugli eventi e cercando di identificare i responsabili.

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L'hanno circondato, rintracciato davanti al portone dell'appartamento addentato a orecchio e collo. La vittima ha ricevuto una prognosi di 10 giorni.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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