Roma turista circondato e preso a morsi da tre rapinatori vicino alla stazione Termini

Un turista è stato circondato e aggredito da tre rapinatori nei pressi della stazione Termini. I sospetti lo hanno rintracciato davanti all'ingresso del suo appartamento, poi hanno iniziato a morderlo a orecchio e collo. L'aggressione si è verificata in un'area molto frequentata, e la vittima ha riportato ferite che hanno richiesto cure mediche. La polizia sta indagando sugli eventi e cercando di identificare i responsabili.

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