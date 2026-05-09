A tre turni dalla conclusione del campionato, l’allenatore della Roma ha dichiarato che ogni partita rimasta sarà decisiva, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione. La squadra si prepara a affrontare il Parma, in un momento in cui si discute molto del percorso verso la qualificazione in Champions League. Il tecnico ha invitato a focalizzarsi esclusivamente sulla prossima partita, lasciando da parte le altre considerazioni.

"A tre giornate dalla fine ogni partita è decisiva", dice il tecnico giallorosso ROMA - L'ora delle scelte future sta per arrivare in casa Roma. Ma prima c'è un finale di stagione ancora tutto da scrivere, con la corsa Champions tornata improvvisamente viva. "Sono tutte partite decisive", ribadisce il tecnico Gian Piero Gasperini alla vigilia del match di domani (ore 18) contro il Parma al Tardini, terzultima giornata di Serie A. "La Champions porta più risorse e tutti vogliono arrivarci per quel motivo. Se hai più risorse, hai più possibilità di operare sul mercato ma non è l'unica cosa. Il mondo è pieno di società che sanno...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Roma tra futuro e sogno Champions, Gasperini "Concentrati solo sul Parma"

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