Prima dell'inizio della partita tra Roma e Fiorentina, il direttore sportivo dei giallorossi ha espresso la volontà di vincere una sfida considerata molto difficile. Ha sottolineato che, per il momento, l’attenzione è rivolta esclusivamente al campo, rifiutando di commentare il futuro del club o eventuali piani a lungo termine. Durante il prepartita, ha anche fatto riferimento a un incontro con il tecnico della squadra, confermando la concentrazione sulla partita in programma.

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© Calcionews24.com - Massara prima di Roma Fiorentina: «Oggi dobbiamo vincere una partita molto difficile. Futuro? Come ho detto a Gasperini siamo concentrati sul campo»

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