Roma Swiatek soffre ma vince | Rybakina schiaccia Sakkari

A Roma, la partita tra Swiatek e Rybakina ha visto la tennista polacca soffrire ma alla fine prevalere, mentre Rybakina ha dominato Sakkari con un punteggio netto. Nel secondo set, McNally ha messo in difficoltà Swiatek con un gioco aggressivo e variazioni di ritmo. Il vento presente al Foro Italico ha influito sulla precisione delle giocatrici, creando difficoltà durante gli scambi.

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? Domande chiave Come ha fatto McNally a mettere in crisi Swiatek nel secondo set?. Perché il vento ha condizionato la prestazione della polacca al Foro Italico?. Chi sarà la prossima avversaria di Rybakina dopo il netto successo?. Quanto incide la resistenza fisica sulla durata dei match moderni?.? In Breve Swiatek batte McNally con 6-1, 6-7, 6-3 dopo due ore e 45 minuti di gioco.. Rybakina supera Sakkari con 6-4, 6-1 e affronterà Alexandra Eala nel prossimo turno.. Match maschili nei Grand Slam aumentati del 23,4% dal 1999 per resistenza fisica.. Pegula, Fernandez, Samsonova e Potapova vincono i rispettivi incontri al Foro Italico.. Iga Swiatek e Elena Rybakina hanno dominato la giornata di gioco al Foro Italico, superando rispettivamente Caty McNally e Maria Sakkari per avanzare nel torneo di Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, Swiatek soffre ma vince: Rybakina schiaccia Sakkari ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate WTA Madrid 2026, Rybakina soffre ma vince. Agli ottavi anche Gauff e Pegula, eliminata GrantSi sono delineati anche gli ottavi di finale nella parte bassa del tabellone del WTA 1000 di Madrid. Roma, Rybakina travolge Sakkari: Baptiste rimonta e vola al terzo turno? Domande chiave Come ha fatto la Baptiste a ribaltare il primo set perso? Chi dovrà affrontare la Siegemund dopo la lunga battaglia contro... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: WTA Roma: Cocciaretto si guadagna Swiatek, Basiletti si ferma contro Svitolina; Internazionali Roma: esordio col brivido per Paolini ma arriva la vittoria; WTA Roma: Swiatek si incarta ma la spunta con McNally; Musetti-Mpetshi Perricard oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming. Swiatek si ritira a Madrid per virus: «Circola nei vestuari»Swiatek abandona Madrid contro Li per virus con vertigini e vista offuscata: «Oggi zero energia», ma punta al recupero per Roma Iga ?wi?tek sta vivendo un anno movimentato. Sempre alla ricerca di un g ... msn.com Swiatek si ritira a Madrid per virus: «Circola negli spogliatoi»Iga Swiatek abbandona contro Ann Li a Madrid: virus causa vertigini e visione offuscata, ora il recupero per Roma Iga Swiatek sta vivendo un anno movimentato. Sempre alla ricerca di un grande risultat ... msn.com Giornata Mondiale del tumore ovarico, a Roma un convegno, un flash mob e una mostra x.com Vale la pena fare una gita a Maranello/Modena da Roma reddit