Dramma Aguero | si rompe il tendine d' Achille in un torneo

Durante una partita tra le squadre over 35 di Independiente e River Plate, un calciatore ha subito la rottura del tendine d'Achille. L’incidente si è verificato nel corso dell'incontro e ha comportato l’interruzione immediata della partita. Il giocatore è stato trasportato fuori dal campo e sottoposto a cure mediche. La partita è proseguita senza di lui.

Serata da incubo per Sergio Aguero, che durante la sfida tra le formazioni over 35 di Independiente e River Plate, ha rimediato la rottura del tendine d'Achille. L'argentino è caduto a terra senza alcun contatto ed è stato portato fuori con l'aiuto di compagni e avversari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dramma Aguero: si rompe il tendine d'Achille in un torneo Articoli correlati Ter Stegen fuori per infortunio: lesione al tendine d'AchilleUna tegola pesante grava sul Girona e sulla carriera di Marc-André ter Stegen: durante la recente sfida di campionato contro il Real Oviedo, il... Rottura del tendine d'Achille per Recine: stagione conclusa a MilanoLa semifinale di Challenge Cup tra Allianz Milano e Altekma SK Izmir ha segnato la continuità delle prestazioni della squadra milanese, chiudendo la...