Roma Rybakina travolge Sakkari | Baptiste rimonta e vola al terzo turno
Nella giornata di tennis a Roma, la giocatrice Rybakina ha vinto il suo match contro Sakkari, avanzando al terzo turno. Baptiste ha perso il primo set ma è riuscita a rimontare e a superare l’avversaria, conquistando il passaggio del turno. Dopo un lungo match contro Alexandrova, Siegemund si prepara ad affrontare la prossima sfida.
? Domande chiave Come ha fatto la Baptiste a ribaltare il primo set perso?. Chi dovrà affrontare la Siegemund dopo la lunga battaglia contro Alexandrova?. Perché la terra rossa sta eliminando così tante teste di serie?. Quale nuova sorpresa attende la Pegula nel prossimo turno del torneo?.? In Breve Siegemund batte Alexandrova per 6-4 6-7 6-1 dopo tre ore di gioco.. Baptiste supera Waltert con un tiebreak 11-9 nel primo set.. Masarova elimina la numero 25 Fernandez in tre set al Foro Italico.. Svitolina attende Baptiste, mentre Siegemund sfiderà la Pliskova nel terzo turno.. Rybakina domina Sakkari con un 6-4 6-1 al Foro Italico, mentre la tedesca Siegemund elimina Alexandrova dopo tre ore di battaglia intensa sul cemento romano.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Indian Wells: Sinner vince in 2 set. Paolini rimonta con grinta e vola al terzo turnoSinner e Paolini brillano a Indian Wells: l’Italia vola nel deserto Indian Wells: il deserto californiano si tinge d’azzurro.
Leggi anche: Djokovic subito fuori a Roma: Prizmic firma l’impresa e vola al terzo turno
Contenuti utili per approfondire
Argomenti più discussi: WTA Roma 2026, facile esordio per Rybakina. Cocciaretto avanza e si regala la sfida con Swiatek; WTA Roma 2026 facile esordio per Rybakina Cocciaretto avanza e si regala la sfida con Swiatek.
WTA Roma 2026, facile esordio per Rybakina. Cocciaretto avanza e si regala la sfida con SwiatekIl programma di giornata del torneo di singolare femminile degli Internazionali d'Italia si caratterizza per i match del secondo turno della parte bassa ... oasport.it
Sakkari sfida Rybakina a Roma: 'È entusiasmante giocare questi match, è esattamente ciò che cerco'Maria Sakkari ribalta Lilli Tagger al WTA 1000 di Roma e si regala uno scontro con Elena Rybakina. La greca, tornata al 47° posto mondiale, dice di voler ritrovare la sua regolarità e il livello da to ... msn.com
Sotto di lui Roma bruciava. Lui camminava sui tetti. Era il 6 maggio 1527. I lanzichenecchi di Carlo V avevano appena sfondato le mura di Roma. Strade, chiese, palazzi — tutto in fiamme. E Papa Clemente VII stava percorrendo a piedi 800 metri sospesi sopr facebook
I giovani d’Europa illuminano Roma! #GiornatadellEuropa #EuropeDay @EP_President x.com
Vale la pena fare una gita a Maranello/Modena da Roma reddit