Roma Rybakina travolge Sakkari | Baptiste rimonta e vola al terzo turno

Nella giornata di tennis a Roma, la giocatrice Rybakina ha vinto il suo match contro Sakkari, avanzando al terzo turno. Baptiste ha perso il primo set ma è riuscita a rimontare e a superare l’avversaria, conquistando il passaggio del turno. Dopo un lungo match contro Alexandrova, Siegemund si prepara ad affrontare la prossima sfida.

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