Nella prima settimana dalla sua apertura nel parco pubblico di Rocca San Casciano, la Casetta dei Libri è stata presa di mira da vandali. La struttura è stata trovata divelta dal suolo, con i libri sparsi e la casetta a terra. I responsabili degli atti sono stati segnalati, mentre le telecamere di sorveglianza sono state escluse a causa dei costi considerati troppo elevati.

La ‘ Casetta dei Libri ’, inaugurata da una settimana nel cuore del parco pubblico ‘Cappelli’ di Rocca San Casciano, ha subito atti vandalici, divelta dal suolo e scaraventata a terra rota e con i libri sparpagliati. Commenta il sindaco Marco Valenti: "Si tratta di un dono prezioso nato dalla sinergia tra il gruppo genitori della scuola dell’infanzia statale e diverse concittadine, tra cui Alida e Luisa, che hanno creduto nel progetto. L’obiettivo? Promuovere la lettura, attraverso lo scambio gratuito di libri, offrendo uno spazio di condivisione immerso nel verde. Eravamo consapevoli del rischio di atti vandalici, ma la speranza era che la comunità ne cogliesse il profondo valore sociale e culturale".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vandali contro la Casetta dei libri: "Telecamere? Costi insostenibili"

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